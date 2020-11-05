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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

ضبط 19 «ديلر» بمحيط المدارس والجامعات في 10 محافظات

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 12:49 م
ضبط ديلر
ضبط ديلر
مريم جبل وعمرو المزيدي
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نجحت أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة في مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط المدارس والجامعات.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، والجهات المعنية وعدد من مديريات الأمن والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة عن ضبط (19) متهم بمحيط عدد من المدارس والجامعات بنطاق مديريات أمن (القليوبية – الشرقية – الغربية - الإسكندرية - البحيرة – مطروح – الإسماعيلية – السويس – بنى سويف – أسيوط).

وعثر بحوزتهم على كميات من المواد المخدرة، على كمية من مخدر البانجو وزنت (3 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش وزنت (1،560كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (885 جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت (650 جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (700 جرام)، و(2028) قرص مخدر، و(258) قرص مؤثر على الصحة النفسية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة بمحيط المدارس والجامعات.

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