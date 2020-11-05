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حوادث

أول جلسة قضائية «أونلاين» في تاريخ مصر بالإسكندرية

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 12:27 م
المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان
حسام محفوظ
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شهد المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الخميس، أول جلسة قضائية عن بعد في تاريخ مصر بإحدى القاعات الإلكترونية، للوقوف على كفاءة تطبيق مشروع التحول الرقمي والميكنة ورفع كفاءة مقار المحاكم، ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير المنظومة القضائية، والتيسير على المواطنين، والحد من التكدس والازدحام داخل أروقة دور العدالة، وضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لوقف انتشار فيروس كورونا.

وجهزت محكمة الإسكندرية 30 قاعة بـ"قضايا الجنح" و6 قاعات، لتجديد الحبس الاحتياطي داخل "مجمع المحاكم، ومحكمة الجنايات ومبنى محمد كريم"، لتشغيل نظام النظر الإلكتروني لتجديد حبس المتهمين احتياطيا عن بُعد بالتعاون والتنسيق بين وزارات "العدل والاتصالات والداخلية"، وبإشراف المستشار محمد أمين المشد، رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية.

وشهد وزير العدل بدأ عمل محاكم الإسكندرية بتقنية تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد، خلال زيارته محافظة الإسكندرية ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمي والميكنة وتطوير ورفع كفاءة مقرات المحاكم، بغرض التسهيل على المواطنين، والحد من حالة التكدس والازدحام داخل المحاكم والنيابات، فضلا عن الحد من انتشار فيروس كورونا.

وحضر الافتتاح مساعدو وزير العدل، ومحافظ الإسكندرية، ومدير أمن الإسكندرية، ورئيس محكمة استئناف الإسكندرية، و5 رؤساء للمحاكم الابتدائية بقطاع غرب الدلتا "شرق وغرب الإسكندرية، ومطروح، وشمال وجنوب البحيرة والقيادات القضائية والأمنية في المحافظة.

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