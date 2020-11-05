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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

برلماني تركى يشكك في معدل التضخم الشهري

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 11:27 ص
تركيا
تركيا
وكالات
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شكك البرلماني التركي المعارض عن حزب الخير أوميت ديكباير، في معدل التضخم الشهري المعلن رسميًا خلال شهر أكتوبر.

واعتبر البرلماني المعارض أن معدل التضخم في أكتوبر يبلغ 4.8%، بينما هيئة الإحصاء الحكومية التركية ذكرت أن معدل التضخم الشهر الماضي بلغ نحو 2.13% مقارنة بشهر سبتمبر من العام الجاري.

كما ذكرت الإحصاء التركية أن معدل التضخم السنوي بلغ 11.89%.

وأشار البرلمان إلى أن تكلفة المشتريات في السوق العادية ارتفعت من 122 ليرة و50 قرشًا إلى 124 ليرة و50 قرشًا، أما التسوق في الأسواق التجارية فقد ارتفعت من 376 ليرة و77 قرشًا إلى 398 ليرة و72 قرشًا.

وفي السياق ذاته نشر حزب الخير مقطع فيديو تعليقًا على معدلات التضخم، يقول فيه: حسب هيئة الإحصاء التركية، فإن معدل تضخم الصهر (صهر أردوغان ووزير الخزانة والمالية برات ألبيراق) 2.13%، ونحن أيضًا ذهبنا إلى السوق وقمنا بقياس تضخم المواطنين فعليًا، وأظهرت النتائج أن المعدل ضعف المعلن من طرف هيئة الإحصاء، عند مستوى 4.8%.. هل سنصدق الأحلام أم الحقائق؟.

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