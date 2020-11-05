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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لوفتهانزا تعلن استمرار نزيف الخسائر بسبب كورونا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 09:35 ص
لوفتهانزا
لوفتهانزا
وكالات
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قالت شركة الطيران الألمانية العملاقة لوفتهانزا، اليوم الخميس، إنها تحتاج إلى مضاعفة طاقتها التشغيلية الحالية حتى تتمكن من وقف نزيف الخسائر الناجمة عن انهيار حركة الطيران والسفر في العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة إنها تعمل حاليا بنسبة 25 في المئة من قدراتها التشغيلية في الفترة نفسها من العام الماضي وإنها تحتاج إلى زيادة هذه النسبة إلى 50 في المئة حتى تتمكن من تحقيق تدفقات مالية تغطي نفقاتها خلال العام المقبل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن لوفتهانزا وهي أكبر شركة طيران في أوروبا أبقت على مستهدفاتها بالنسبة للتدفقات النقدية وخفض النفقات، في الوقت الذي اضطرت فيه شركات الطيران في أوروبا إلى إعادة تقييم أهدافها في ضوء القيود الجديدة التي أعيد فرضها على الحركة والانتقال في العديد من دول أوروبا بسبب عودة أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى الارتفاع.

من ناحيته قال كارستن سبور الرئيس التنفيذي لشركة لوفتهانزا إن الشركة تحتاج إلى استخدام "إعادة هيكلة حتمي" لتعزيز كفاءة التشغيل من أجل الخروج من الأزمة الحالية.

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