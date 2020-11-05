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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«فساد المليار دولار» و«تهديد عمر جابر بالقتل».. أبرز محاكمات اليوم

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 09:50 ص
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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تشهد المحاكم بالقاهرة والجيزة، اليوم الخميس، نظر جلسات العديد من القضايا المهمة أبرزها محاكمة المتهمين فى قضية فساد المليار دولار، محاكمة متهم بأحداث اقتحام قسم أطفيح، ونظر التحفظ على أمال حسن نافعة، والحكم على 90 متهما بفض اعتصام رابعة العدوية.

- فساد المليار دولار

تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار على الهوارى محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار دولار".

وحققت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول فى القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصارى، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تراى أوشن" بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة (ocs) ببنكى (عودة) بسويسرا و(قطر الوطنى) بالدوحة بإجمالى 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.

كما أثبتت التحقيقات قيام المتهم الثانى بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة (mh) للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك (بنك قطر الوطنى بالقاهرة والدوحة وعودة بالقاهرة وبالدوحة)، التى أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته، لإضفاء المسئولية عليها بإجمالى مبلغ 4.272.500 مليون دولار فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصى ببنك قطر الوطنى بالدوحة بإجمالى مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.

- فض اعتصام رابعة

تنطق الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم الأربعاء، بحكمها فى إعادة إجراءات 90 متهما فى قضية "فض اعتصام رابعة العدوية".

- التحفظ على أموال حسن نافعة

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علي الهواري، قرار التحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة بشكل نهائي لجلسة 5 نوفمبر المقبل، بعد قرار الجلسة السابقة بوقف قرار أمر المنع من التصرف فى جميع ممتلكات حسن نافعة، فيما عدا الأموال المودعة بالبنوك وهى 22 ألف دولار فى البنك الأهلى، وذلك على إثر اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية فى تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة.

محاكمة متهم بأحداث اقتحام قسم أطفيح

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، إعادة إجراءات محاكمة متهم فى قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح.

- محاكمة المتهمين بتهديد عمر جابر بالقتل

وتنظر محكمة جنايات الجيزة اليوم أولى جلسات محاكمة المتهمين بتهديد اللاعب عمر جابر لاعب نادى بيراميدز، بالإيذاء والقتل والخطف، بسبب خلافات مالية بينهما.

المتهمان قالا في التحقيقات، إنهما قدما خدمات للاعب متعلقة بانتقاله لنادي لوس أنجلوس الأمريكي، وتوليهم الأمور الإدارية الخاصة به كوكلاء له بشكل ودى، وأنهم طلبا منه إعطاءهم مستحقاتهما المالية، نظير الخدمات التي قدماها إليه، وكانت السبب فيما وصل إليه من شهرة، وما حققه من موارد مالية خلال السنوات القليلة الماضية، وقدرها بنحو 14 مليون جنيه، وهو ما رفضه اللاعب.

وقدم الشابان صورة ضوئية من تفويض ادعوا فيه أنهما وكلاء لكابتن عمر جابر، وعند مواجهة اللاعب بذلك التفويض، قرر أنه لا يخصه وقدم العقد المبرم بينه وبين نادى بيراميدز والذى أكد أنهما غير مسجلين كوكلاء له.

فيما اتهم اللاعب الشابين في التحقيقات، أنهما هدداه بالقتل والإيذاء وخطف ابنه مالم يستجب لرغباتهما في شراء فيلا لهما بالقرب من الفيلا المملوكة بالشيخ زايد فضلًا عن سيارة، أو إعطاؤهم مبلغ الـ13 مليون جنيه، معتبرًا أن مطالبهم كانت على غير وجه حق.

وأضاف اللاعب، أنه تربطه علاقة صداقة بالمتهمين قبل سنوات، وأنه كان يقدم لهما المساعدة المالية بحكم تلك الصداقة، نظرًا لأنه ميسور الحال، حتى تطور بينهما الأمر لأن يطلبا منه المبالغ المالية سالفة الذكر بغير وجه حق، وهدداه بإيذاء زوجته وأبنائه إذا لم يستجب لطلباتهم.

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