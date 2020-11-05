صحيفة سعودية: المملكة قادرة على مواجهة جائحة كورونا

أكدت صحيفة "البلاد" السعودية، أن قرار العودة التدريجية للعمرة على أربع مراحل بإجراءات احترازية ووقائية في ظل جائحة كورونا المستجد، أثبت قدرة المملكة على التعامل مع الأزمات ومواجهة التحديات بالسرعة المطلوبة بما يتسق مع مبادئها وقيمها ومراعاة المصلحة العامة وصولًا إلى أفضل النتائج.وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الخميس تحت عنوان "رحلة إيمانية صحية" - أن المملكة تعاملت مع تداعيات وآثار الجائحة للحد من تفاقمها صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، مما مكن من تحجيمها وإفساح الطريق للاستجابة لتطلعات كثير من المسلمين لأداء مناسك الحج والعمرة والزيارة وفق إجراءات وترتيبات تضمن أمنهم وسلامتهم وهذا ما تحقق في موسم الحج الماضي، كما وصلت إلى المملكة بالفعل أولى طلائع معتمري الخارج مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة وسط دعم كبير من حكومة المملكة، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.وأشارت إلى أن هذه الرعاية الكاملة، تجسد الحرص الدائم على تسخير كافة الإمكانات والطاقات، وهو ما أكد عليه مجلس الوزراء السعودي مجددًا بتمكين المعتمرين من خارج المملكة من أداء الشعيرة في أجواء إيمانية وبيئة احترازية، تراعي المتطلبات الصحية والحماية من مهددات الجائحة، وبما يوفر أقصى درجات االسلامة لهم، ويحفظ صحتهم وسلامتهم.