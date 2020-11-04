بايدن يكتسح ويحتاج 6 أصوات من المجمع الانتخابي للفوز

فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن بولاية ميشيغان التي تحمل 16 صوتًا من المجمع الانتخابي ليتبقى له 6 أصوات فقط للفوز بالرئاسة الأمريكية رسميًا على منافسه دونالد ترامب الذي يحتاج 270 صوتًا فقط.وقالت قناة CNBC نيوز الأمريكية إن بايدن حصد حتى الآن 264 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي بينما حصل ترامب على 214 صوتا فقط.وأشارت القناة إلى أن بايدن ينافس بقوة للفوز بولاية جورجيا وتحمل 16 صوتًا وولاية نورث كارولينا وتحمل 15 صوتًا وأخيرًا ولاية بنسلفانيا وتحمل 20 صوتا.وقال المرشح الديمقراطى جو بايدن، في مؤتمر صحفي، قبل قليل، إنه سيعلن الفوز فقط بعد فرز كل الأصوات، مضيفًا أنه بعد الانتخابات سنتجاوز تصريحات الحملات الانتخابية، وسنتوقف عن معاملة خصومنا كأعداء.