خلال اجتماع «الأمن الأفريقي».. مصر تؤكد موقفها تجاه الأزمة الليبية

‎‎أكد السفير أسامة عبدالخالق سفير مصر بأثيوبيا ومندوبها الدائم لدي الاتحاد الأفريقي، ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة الليبية في حفظ وحدة وسيادة الأراضي الليبية، وضرورة وقف التدخلات الخارجية الهدامة المدفوعة بأطماع ومصالح ضيقة دون اعتبار لاستقرار ومعاناة الشعب الليبي، مع التنويه بالدور الإيجابي لدول الجوار، وعلي رأسها مصر، في مساعيها لتحقيق الاستقرار في طرابلس.وأشار السفير المصري في هذا الصدد إلي النجاحات التي تحققت مؤخرًا على صعيد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الدائم برعاية أممية، والذي ساهم فيه بشكل مباشر الاجتماعات التي استضافتها مصر خلال الفترة الأخيرة، ومنها "محادثات الغردقة" في شهر سبتمبر الماضي.كما أكد عبدالخالق أهمية دعم الاتحاد الأفريقي للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في سبيل حلحلة الأزمة الليبية وتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين.‎جاء ذلك في إطار مشاركة مصر في اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي حول تطورات الأوضاع في ليبيا يوم 3 نوفمبر الجاري، والذي تناول الأوضاع الأمنية والسياسية والإنسانية الحالية في ليبيا، فضلًا عن الاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار والجهود الدولية والأممية الجارية لتنفيذه.