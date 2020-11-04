يدير الكثيرين من الوافدين المقيمين بالسعودية والراغبين بالسفر إلى السعودية حاليا محركات البحث لمعرفة موعد تنفيذ إلغاء نظام الكفيل وتفاصيل مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، الذي أعلنت عن تنفيذه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية في منتصف مارس 2021، الذي يتصف بالمرونة النسبية حيث يتيح للوافد التنقل بين الوظائف عقب انهاء التعاقد دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل "الكفيل".





تعرف على مميزات إلغاء نظام الكفيل وتفاصيل مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية





حظى إلغاء نظام الكفيل الذي استمر أكثر من 72 عاما في السعودية على نسبة مشاهدة عالية خلال الفترة الماضية، خاصة وأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية"، التي تسعى إلى تحسين بيئة العمل حيث يتم تنفيذها في مارس المقبل الذي يتيح للوافدين حرية التنقل بين الوظائف عقب انتهاء التعاقد دون موافقة صاحب العمل والسفر خارج المملكة مع الإشعارات الالكترونية فقط بين الوافد والشركة المتعاقد معها، كما يتمنح للوافد التمتع بالكثير من الإمتيازات داخل حدود المملكة السعودية منها حرية شراء سيارة أو الحصول على قرض بنكي.

مميزات مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية





لمبادرة تسحين العلاقة التعاقدية التي تطلقها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في منتصف مارس المقبل عدة مميزات للوافدين من جميع أنحاء العالم إلى المملكة العربية السعودية، منها :-

يتيح للوافد الانتقال من عمل لآخر عقب انهاء التعاقد دون موافقة صاحب العمل

تتيح للوافد السفر والعودة عند الإشعار الالكتروني لصاحب العمل

تفعيل المراجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والوافد بناء على العقد الموثق بينهما

تسوية المنازعات العمالية وديا بين الوافد وصاحب العمل

اعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين

وضع منظومة اللجان العمالية المنتخبة

تأثير مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية على السوق السعودية





قبل معرفة موعد إلغاء نظام الكفيل وتفاصيل مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي أطلقتها وزارة تنفيذه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، يجب أن نعرف مدى تأثير هذه المبادرة على سوق العمل السعودي حيث تعزز المبادرة من تنافسية سوق العمل السعودي مع أسواق العمل العالمية وترفع تصنيفه في المؤشرات التنافسية الدولية.



