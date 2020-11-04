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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

نائب رئيس جامعة المنوفية يناقش خطة البحث العلمى

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 04:30 م
أحمد فرج
أحمد فرج
ولاء القاضى
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قال أحمد فرج القاصد نائب رئيس جامعة المنوفية إن الجامعة حريصة على الالتزام الكامل بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لتعليمات وزارة الصحة ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى طوال فترة الدراسة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق هذه الإجراءات.

وناقش مجلس الدراسات العليا بجامعة المنوفية خطة الجامعة والكليات في مجال البحث العلمي والدراسات العليا للعام الدراسي الجديد والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لحماية الدارسين وأعضاء هيئة التدريس من عدوى فيروس كورونا، إلى جانب مناقشة نصاب الإشراف على الرسائل العلمية بكليات الجامعة.

وأشار إلى أنه تم وضع خطة متكاملة في إطار قرارات المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة لتطبيق منظومة التعليم الهجين "المختلط" الذي يجمع بين التعليم وجها لوجه، حيث يتمكن الطالب من الحصول على الجانب المعرفي وبعض المهارات من خلال التعلم عن بعد، الأمر الذي يُسهم في تقليل الكثافة الطلابية.

وأوضح أن ذلك يتم إلى جانب تحقيق الاستفادة المثلى من خبرة أعضاء هيئة التدريس، مع تحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية للجامعة، مشيرًا إلى أنه سيتم ترشيح 25 عضو هيئة تدريس بالجامعة للتدريب على مهارات التعليم الهجين بمجلس القياس والمعايرة

وصادقت اللجنة على محضر اجتماع الجلسة السابقة والإحاطة بمتابعة ما تم تنفيذه من قرارات، وعرض التقارير السنوية ونصف السنوية الخاصة ببعض طلاب الدراسات العليا المسجلين لدرجتي الماجستير والدكتوراه عن العام الجامعي السابق والحالي إلى جانب الإحاطة بالتقارير العلمية المقدمة من أعضاء البعثات العلمية والتقارير العلمية المقدمة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عن حضورهم مؤتمرات داخل الجامعة وخارجية بالجامعات المصرية والعربية.

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