رفض إسقاط حضانة لينا الفيشاوى من جدتها

قضت محكمة أسرة الخليفة، اليوم الأربعاء، برفض دعوى إسقاط الحضانة المرفوعة من جانب الفنان أحمد الفيشاوى ضد سلوى عبدالباقى والدة مطلقته دينا الحناوى، والحاضنة لابنته "لينا".وكان الفنان أحمد الفيشاوى أقام دعوى طالب فيها بإسقاط الحضانة عن والدة طليقته دينا الحناوى والحاضنة لابنته "لينا".وكانت محكمة أسرة مصر القديمة قضت بزيادة مصروفات نفقة صغير الخاصة بلينا أحمد الفيشاوي ابنة الفنان أحمد الفيشاوي من زوجته السابقة هند الحناوى إلى 20 ألف جنيه.وتقدم شعبان سعيد محامي مطلقة الفيشاوي بحافظة مستندات وأوراق رسمية تفيد بارتفاع صافي دخل أحمد الفيشاوي، كما تقدم بشهادة من نقابة المهن التمثيلية محصور بها عدد المسلسلات واﻷفلام التي شارك فيها، وهو ما دعمته تحريات الأجهزة الأمنية.