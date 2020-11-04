تأجيل طعن 66 متهمًا في «عنف سوهاج».. 22 يناير

قررت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر طعن 66 متهمًا على الأحكام الصادرة ضدهم والتى تراوحت بين المؤبد وحتى السجن المشدد 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث عنف سوهاج» التي تعود وقائعها لعام 2015 لجلسة 22 يناير لحضور ضابط الأمن الوطني، وصدر الحكم برئاسة المستشار أبو بكر البسيوني وسكرتارية يسري ربيع محمد.وقضت محكمة جنايات سوهاج، في 4 أبريل 2018 بمعاقبة 190 متهمًا بينهم 124 هاربًا، بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد والغرامة 20 ألف جنيه، وبالمشدد 15و10و5 و3 سنوات، كما تضمن الحكم وضع المتهمين جميعًا تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية ومصادر المضبوطات.