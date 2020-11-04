خطاب عاجل من «التعليم» بشأن مصروفات المدارس الخاصة

أصدرت الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا رسميًا، بشأن تحصيل مصروفات التعليم والنشاط المدارس الخاصة «عربي ولغات ودولي» خلال العام الدراسي 2020 2021.واقترحت الإدارة تخفيض المصروفات للعام الدراسي 20212020 أو ثبات واستمرار تحصيل مصروفات (تعليم ونشاط) عام 20202019 خلال العام الدراسي 20212020، وذلك نظرًا لما تمر به البلاد من جائحة فيروس كورونا المستجد والذي أدى إلى التأثير بالسلب على اقتصاد الدولة بكافة مجلاتها بل وفقدان العديد من أولياء الأمور من وظائفهم أو مصادرهم دخلهم من القطاع الخاص.وشدد الخطاب على أنه تم العرض على اللجنة المركزية للتعليم الخاص بجلستها المنعقدة 1 أكتوبر، والمعتمدة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث قررت وقف إضافة نسبة الشريحة للعام الدراسي 2020 2021.