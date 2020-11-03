جو بايدن: سأكون رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

قال المرشح الرئاسي الأمريكي الديمقراطي جو بايدن، إن الانتخابات الحالية ستشهد مشاركة واسعة من قبل الناخبين أكثر من أي وقت مضى في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.وأعرب جو بايدن في كلمة له مساء اليوم الثلاثاء، من فيلادلفيا عن ثقته في الفوز على منافسه الرئيس الحالي دونالد ترامب قائلا: "سأكون رئيسا لكل الولايات المتحدة".وشدد المرشح الديمقراطي على أنه في حال نجح في الانتخابات فإن الولايات المتحدة ستتجاوز أزمة فيروس كورونا وسيدعم الطبقة الوسطى التي تضررت كثيرا على حد قوله.وأكدت كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس الأمريكي، في وقت سابق، أن جو بايدن يُدرك جيدًا الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها الولايات المتحدة وتداعيات تفشي فيروس كورونا.وقالت هاريس في خطاب لها من ولاية ميتشجان إن جو بايدن تحلى بالشجاعة اللازمة في دفاعه عن حياة ذوي البشرة السمراء، مشيرة إلى أن كل الأمور في الولايات المتحدة على المحك داعية المواطنين إلى التصويت اليوم في الانتخابات.فيما طالب دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، في وقت سابق الثلاثاء، بسرعة إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية والتي يواجه فيها منافسه الديمقراطي جو بايدن، مؤكدا أنه لا يمكن أن يتم تأجيل النتائج لأيام وأسابيع العالم بأسره ينتظر وكذلك الأمريكيون.