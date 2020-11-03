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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

دنيا سمير غانم فتاة ضعيفة الشخصية في «تسليم أهالي»

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 07:33 م
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
محمد مجدي
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انتهت النجمة دنيا سمير غانم من تصوير أحداث دورها بفيلم "تسليم أهالي"، والذي تعود من خلاله لعالم الشاشة العملاقة وينتظر عرضه قريبًا للجمهور.

وعلم "الدستور" أن دنيا سمير غانم تقدم شخصية تدعى "زاهية" وهي فتاة ضعيفة الشخصية ورومانسية وتتعرض للعديد من الأزمات بشكل كوميدي.

ويعد الفيلم هو البطولة المطلقة الأولى لدنيا سمير غانم في السينما، ويشاركها فيه عدد من النجوم أبرزهم هشام ماجد الذي ينفصل عن شيكو لأول مرة في هذا العمل، والذي تدور أحداثه في إطار من الكوميديا ويعد هذا التعاون الثاني بين هشام ودنيا، بعد النجاح الكبير الذي حققاه معا في مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة".

فيلم "تسليم أهالي" يشارك في بطولته بيومي فؤاد، دلال عبدالعزيز، محمد أوتاكا، ويظهر خلال الفيلم مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.

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