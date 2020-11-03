غرق مركب تركي على متنه 30 سائحًا في أنطاليا (فيديو)

وفى السياق، توقعت وزارة الثقافة والسياحة التركية مزيدا من انخفاض السياحة الوافدة إلى البلاد، بعد وقوع زلزال إزمير المدمر، خاصة بعد انخفاض معدلات السياحة العام الجاري بنسبة 57.64%، ومن المتوقع أن يكون هناك مزيد من التراجع بعد كارثة الزلزال الذي وصل تأثيره إلى إسطنبول، وفقا لموقع تركيا الان.

تعرض مركب سياحي تركي للغرق، اليوم الثلاثاء، على متنه 30 سائحًا قرب ساحل مدينة أنطاليا الشهيرة.وذكر موقع «تى 24» التركي، أن المركب السياحي غرق قبالة مقاطعة ألانيا في مدينة أنطاليا وتتواصل الجهود لإنقاذ من كانوا على متن القارب، بينما عثرت فرق الإنقاذ على جثة أحد الركاب.