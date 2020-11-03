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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

النفط يصعد حوالى 3% قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 04:08 ص
النفط
النفط
وكالات
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صعدت أسعار النفط حوالي ثلاثة بالمئة متعافية من بضعة أيام من الخسائر راكمتها بسبب القلق من زيادة حادة في الإصابات بفيروس كورونا، وقبل يوم واحد من نهاية التصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وتتعرض سوق النفط لضغوط من مخاوف بشأن ضعف الطلب على الوقود مع إعادة بضع دول أوروبية فرض إجراءات للعزل العام لكبح انتشار الفيروس وسجلت الإصابات بالفيروس مؤخرا أعلى مستوى لها في يوم واحد.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 1.03 دولار، أو 2.7 بالمئة، لتسجل عند التسوية 38.97 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.02 دولار، أو 2.9 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 36.81 دولار للبرميل.

وكانت عقود الخامين كليهما قد هبطت بأكثر من دولارين في وقت سابق من الجلسة لكنها تعافت بفضل بيانات قوية لنشاط المصانع في آسيا والولايات المتحدة.

وتسارع نشاط قطاع الصناعات التحويلية الأميركي بأكثر من المتوقع في أكتوبر وقفزت الطلبيات الجديدة إلى أعلى مستوى في حوالي 17 عاما.

وتترقب الأسواق نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وتتوقع شركات عالمية لتجارة النفط ومحللون مزيدا من التدمير في الطلب بسبب موجة ثانية من الإصابات بالفيروس وأعادت دول في أرجاء أوروبا فرض إجراءات للعزل العام لمحاولة إبطاء معدلات الإصابة بكوفيد-19.

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