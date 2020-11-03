فى ملتقى التصوف.. عالم تونسى يسلط الضوء على ممارسات الدجل والشعوذة

شارك الدكتور بدري المداني، العالم الإسلامي الكبير، والمتخصص في العلوم الإسلامية بتونس، بجامعة الزيتونة، في فعاليات الملتقى العالمي ١٥ للتصوف، حيث شارك في الجلسة العلمية السادسة بموضوع «التصوف فاعل حركي في أزمة القيم العالمية».وطرح «المداني» في مداخلته، قضية تتعلق بالتمييز بين التصوف الأخلاقي العملي الذي أسس له كبار العلماء الراسخين وبين الممارسات التي تحسب على التصوف وهو منها براء، كالدجل والشعوذة والتقوقع، مصرحًا بأنه لا يمكن أن ننطلق في حل أزماتنا ما لم نميز بين الأصيل والدخيل.وأوضح«المداني»، أنه ينبغي على أهل التصوف أن يتصدوا للفكر المغلوط الذي يتبناه البعض ويشوه صورة التصوف الإسلامي.