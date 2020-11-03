رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 الموافق 17 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

فى ملتقى التصوف.. عالم تونسى يسلط الضوء على ممارسات الدجل والشعوذة

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 12:08 ص
الدكتور بدري المداني
الدكتور بدري المداني
كتب: عمرو رشدي
طباعة
شارك الدكتور بدري المداني، العالم الإسلامي الكبير، والمتخصص في العلوم الإسلامية بتونس، بجامعة الزيتونة، في فعاليات الملتقى العالمي ١٥ للتصوف، حيث شارك في الجلسة العلمية السادسة بموضوع «التصوف فاعل حركي في أزمة القيم العالمية».

وطرح «المداني» في مداخلته، قضية تتعلق بالتمييز بين التصوف الأخلاقي العملي الذي أسس له كبار العلماء الراسخين وبين الممارسات التي تحسب على التصوف وهو منها براء، كالدجل والشعوذة والتقوقع، مصرحًا بأنه لا يمكن أن ننطلق في حل أزماتنا ما لم نميز بين الأصيل والدخيل.

وأوضح«المداني»، أنه ينبغي على أهل التصوف أن يتصدوا للفكر المغلوط الذي يتبناه البعض ويشوه صورة التصوف الإسلامي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حبس سائق ميكروباص دهس «سوزوكى» تقل أطفالًا بالبدرشين (صور)

مصر تدين حادث كنيس النمسا الإرهابى: نرفض كل أشكال العنف والتطرف

إصابة اثنين في انقلاب شاحنة بطريق «العوينات - الداخلة»

«طفل المرور» ينهار بالبكاء بعد ضبطه للمرة الثانية: «والله ما شتمت حد»

الصور

image description

محافظ أسيوط يوجه بتنفيذ التكليفات الرئاسية برصف ورفع كفاءة الطرق

image description

«فتيات فى أدوار قيادية».. زمزم سعد محافظًا لأسيوط ليوم واحد

image description

«مالكها روج لها بالكتابة على الجدران».. الحجز الإداري على منشأة بالمريوطية

image description

«أسيوط» تناقش المخطط الاستراتيجي الجديد لمدينة أبوتيج

image description

ضبط أدوية تؤثر على الصحة النفسية في صيدلية بدمياط

الأكثر قراءة

شاهد.. استسلام 4 من منفذي هجوم فيينا

النائب العام يكشف التفاصيل الكاملة لواقعة «طفل المرور»

اتحاد الكرة في بيان رسمي: فضل يقبل اعتذار كهربا

القبض على «طفل المرور» عقب إخلاء سبيله بسبب فيديو جديد

إنفوجراف

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

دب ونمر يتوقعان الفائز بانتخابات أمريكا على طريقتهما

علماء فلك يلتقطون صورة مخيفة لـ«سديم الجمجمة»

انتشال طفلتين على قيد الحياة وحصيلة زلزال تركيا ترتفع

العثور على لوحة نادرة للرسام الإيطالي سالاي صديق ليوناردو دا فينشي

أيام زمان

«على فين؟».. الخطيب يروي كواليس مباراة مرعبة في غانا

«ظهر مع أم كلثوم في دويتو غنائي».. حكاية المطرب إبراهيم حمودة

«أحرار وراء القضبان».. حكاية الديوان الأول للشاعر فؤاد حداد

«مع وضد قانون الإصلاح الزراعي».. تناقضات في مذكرات الرئيس محمد نجيب

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
الإصلاح الإنجيلى
لواء. محسن الفحام
اليوم العالمى لضحايا الإرهاب
ماجد حبته
القضاء هو القضية
ماجد حبته
لماذا اختار ماكرون الجزيرة؟
المزيد

الثقافة

اليوم.. «ولد الهدى» ورشة فنية بمكتبة الحضارة الإسلامية بالقلعة

وزير الثقافة الفلسطيني: الوعود الزائفة ستفشل أمام إرادة شعبنا

«الثقافة العراقية» تكرم المؤرخ حسن الحكيم

الأربعاء.. الثقافة السورية تطلق مؤتمر «الأرشفة الإلكترونية للوثائق»