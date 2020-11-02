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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نشرة الحوادث.. رحلة حروقة "طفل المرور" من البث المباشر لدار الملاحظة .. و تفاصيل مقتل الطفل سوداني بـ18 طعنة

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 11:25 م
حروقة طفل المرور
حروقة "طفل المرور
محمد السيد
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يقدم «الدستور» لمتابعيه نشرة الحوادث، اليوم، عن أبرز القضايا والحوادث التي شهدها الشارع المصري خلال الساعات القليلة الماضية، حيث شهد العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، وبعض القضايا التي تشغل الرأي العام.
نشرة أخبار الحوادث اليوم

 واقعة طفل المرور 

كشف بيان صادر من مجلس إدارة نادي قضاة مصر، أن النادي تابع بكل أسف ما تم نشره بشأن إحدى الوقائع التي تضمنت تصرفات وأفعالا غير مسئولة من أحد الأطفال وتناولتها وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الصحف والمواقع.

النائب العام يكشف التفاصيل الكاملة لواقعة طفل المرور 

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإيداع الطفل المتعدي على فرد شرطة المرور إحدى دور الملاحظة، وحبس من كانوا في صحبته احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

الجاني دوَّن الجريمة بمذكراته.. تفاصيل مقتل طفل سوداني بـ18 طعنة في أكتوبر
اهتزت مدينة مساكن عثمان بـ٦ أكتوبر، الأيام الماضية، بسبب مقتل طفل يبلغ من العمر ١٣سنة بـ١٨طعنة على يد متهم خمسيني انتقاما من والده، كان ينوي قتل والده لكنه لم يجده فى البيت فقرر حرق قلب الوالد على طفله الصغير.

إيداع «طفل المرور» دار ملاحظة.. وحبس أصدقائه فى «فيديو التنمر»

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بإيداع الطفل أحمد أبوالمجد عبدالرحمن، المعروف إعلاميًا بـ"طفل المرور" المتهم بسب شرطي المرور ومحاولة دهسه ونشر فيديوهات الإساءة له والتنمر، إحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع، على أن يتم تقديم جلسات التأهيل النفسي الموصى بها وفقًا لتقرير المجلس القومي للأمومة والطفولة، على أن يعد تقرير دوري بحالته، ويراعى تقديمه في حال طلبه، على أن يتم عرض المتهم يوم ٧-١١ المقبل للنظر في تمديد فترة الإيداع.

تأجيل أولى جلسات محاكمة أحمد بسام زكى بتهمة هتك عرض 3 فتيات لـ4 نوفمبر

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، تأجيل أولى جلسات محاكمة أحمد بسام زكي، المتهم بهتك عرض 3 فتيات وتهديدهن وإساءة استخدام أدوات الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي لجلسة 4 نوفمبر لتعذر وصول المتهم من محبسه.

وزير الداخلية يكرم أمين شرطة بطل فيديو «حروقة»

كّرم اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أمين الشرطة من قوة الإدارة العامة لمرور القاهرة تقديرًا لتعامله الرشيد خلال تأديته واجبه الوظيفي أثناء إيقافه إحدى السيارات التي يقودها حدث، والذي أساء إلى شخصه عند طلبه إبراز تراخيص السيارة، وفر هاربًا معرضًا حياة الأمين للخطر، والتزامه بسلوك الطرق القانونية في التعامل مع هذا التجاوز.

حبس فتاة تروج للدعارة عبر «فيسبوك» بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس فتاة 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامها بإدارة صفحة للترويج للأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كواليس محاكمة أحمد شفيق في «فساد الطيران»

شهدت جلسة محاكمة الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، تشديدات أمنية من قبل قوات أمن المحكمة، وحضر شفيق ودفاعة الممثل في الدكتور حسنين عبيد، وظهر عليهم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بارتداء الكمامات الطبية.

وزير العدل يلتقى وزيرة التضامن لبحث موضوعات خاصة بالتأمينات والمعاشات
التقى المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم، بالوزيرة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمقر ديوان عام وزارة العدل.

28 نوفمبر.. الحكم فى دعوى حل المجلس القومى للطفولة والأمومة

قررت الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، حجز الدعوى القضائية التي تطالب بإلغاء وحل وتصفية المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم دستوريته، لجلسة 28 نوفمبر الجاري للحكم.

تحقيقات موسعة لكشف لغز جثة الأزبكية

تباشر نيابة شمال القاهرة الكلية تحقيقات موسعة في العثور على جثة شخص ملقاة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وكلفت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وأمرت بفحص بلاغات التغيب لكشف هوية المتوفى.

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