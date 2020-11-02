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سياسي

بالأرقام.. نصيب الأحزاب من الجولة الأولى للمقاعد الفردية في انتخابات النواب

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 07:08 م
انتخابات النواب
انتخابات النواب
أشرف لاشين و حسام محفوظ
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حصل حزب مستقبل وطن على نصيب الأسد بواقع 25 مقعدا، وحصل الشعب الجمهوري على 4 مقاعد، بينما نجح المستقلون بالفوز بـ3 مقاعد فقط، وذلك طبقا لما أعلنته أمس الأحد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، لنتائج الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب 2020 للجولة الأولى من المرحلة الأولى على المقاعد الفردية في 14 محافظة.

ففي محافظة الجيزة؛ فاز كل من علاء ناجي عبد الواحد، وعلى سمير رجب، وخالد تامر عبد الرحمن، ومحمد السيد الحسيني محمود هشام، وحسام الدين المندوه، ومحمد سلطان، وسيد أحمد، وشحاته عبد الحافظ، وحسام عاشور أيوب، ومحمد رشاد البرتقالي، وطارق سعيد حسنين، ومحمود عباس محمد، وأسامة حسني أحمد، ومحمد علي عبد الحميد، وأحمد سعد حلمي وزكى عباس عبد الظاهر، ونادر عبده عن حزب مستقبل وطن.

فيما فاز عن حزب الشعب الجمهوري أحمد عاشور، وطارق سيد توفيق، وهشام حسين محمد، ونشوى حسن علي، ومحمد محمد أبو العينين عن المستقلين.

وفي محافظة الفيوم فاز كل من: محمد محمود أحمد، وعبد التواب عبد القادر عن حزب مستقبل وطن، وسيد أحمد سلطان عن الشعب الجمهوري.

وفي محافظة البحر الأحمر فاز كل من عبد الناصر عطية، ومحمد محمد عبد المقصود عن حزب مستقبل وطن، وعلى نور على على حزب الشعب الجمهوري.

وفي محافظة الإسكندرية فاز كل من: الصافي عبد العال محمد، ورزق راغب ضيف الله، وحسين رجب حسين عن حزب مستقبل وطن.

وكانت نسبة المشاركة فى المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بلغت 28.06 %، حيث إن عدد الحاضرين بلغ حوالى 9 ملايين ناخب من أصل 31 مليون ناخبًا فى 14 محافظة جرت فيها المرحلة الأولى للانتخابات.

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