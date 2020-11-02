ضبط 170 طربة حشيش بمليون و190 ألف جنيه في الشرقية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني – الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن الشرقية، من ضبط 170 طربة لمخدر الحشيش وزنت 17 كيلو جرام، ومبلغ مالي وهاتف محمول، بحوزة سيدة مقيمة بدمياط "لها معلومات جنائية"، في كمين أعد خصيصًا لضبطها بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية.وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ 1،190،000 مليون ومائة وتسعون ألف جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة.