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سياسي

15 نائبًا عن الجيزة يخسرون انتخابات برلمان 2021 من الجولة الأولى

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 12:45 م
انتخابات برلمان
انتخابات برلمان
محمد جعفر
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خسر 15 نائب حالي عن محافظة الجيزة في مجلس النواب 2015، انتخابات مجلس النواب 2021 من الجولة الأولى.

وفيما يلي ترصد الدستور أسماء هؤلاء النواب الذين ترشحوا في الانتخابات للمجلس الجديد، إلا أنهم خسروا من الجولة الأولى ولم يدخلوا الإعادة:

النائب بكر أبو غريب دائرة البدرشين، وكلا من منتصر رياض وعبد الرحيم علي، وأحمد مرتضى منصور، دائرة الجيزة والدقي والعجوزة، والدكتور محمد فؤاد، عن الطالبية والعمرانية، وسعد بدير وهيام حلاوة، في الوراق، وشادية ثابت وإيهاب الخولي، عن إمبابة.

كما خسر النائب إبراهيم حمودة، في انتخابات دائرة أبو النمرس، وقاسم فرج، في انتخابات أطفيح، وحمدي السيسي، ومي البطران، في دائرة أول أكتوبر، ومحمد إسماعيل، وعمرو أبو اليزيد، في بولاق الدكرور.

وأكد عدد من هؤلاء النواب منهم محمد فؤاد وعمرو أبو اليزيد، تقدمهم بطعون على نتيجة الانتخابات.

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