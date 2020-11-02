بدء طباعة بطاقات الاقتراع لانتخابات «النواب» بالخارج

يواصل المصريون المقيمون بالخارج طبع بطاقات الاقتراع الخاصة بالمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.وأتاحت الهيئة البطاقات اعتبارا من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، بحسب توقيت كل دولة على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، بطاقات الاقتراع الخاصة بالمرحلة الثانية على موقع الهيئة الإلكتروني لطباعتها وإبداء رأيهم فيها، ثم إرسالها إلى مقرر البعثات الدبلوماسية المصرية بالبريد خلال أيام الاقتراع.ويبدأ المصريون بالخارج في 124 دولة أجنبية وعربية في طباعة بطاقات الاقتراع الخاصة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، على مدار الإثنين والثلاثاء الموافقين، وذلك حتى يتمكنوا من إبداء رأيهم في المرشحين الذين يخوضون السباق الانتخابي في الدوائر التابعين لها في الداخل.وتجرى انتخابات المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان بتصويت المصريين المقيمين خارج مصر على مدار يومي 6،5،4 نوفمبر والداخل أيام 8،7 نوفمبر.