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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

هبوط اضطراري لطائرة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي .. ماذا أصاب مروحية «بلاك هوك»؟

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 11:21 ص
كوخافي
كوخافي
سارة شريف
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صرّح الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، بأن طائرة هليكوبتر تقل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، هبطت اضطراريا في قاعدة بوسط إسرائيل، أمس الأحد، بسبب عطل فني، ولم تقع إصابات في الحادث، وفقا للجيش الإسرائيلي.

ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي، فإنه أثناء نقل لرئيس الأركان لاحظ طيارا المروحية تحذيرا بوجود عطل في المحرك، مما دفعهما للهبوط بالطائرة بسرعة في قاعدة لم يكشف عنها في وسط إسرائيل.. وقال الجيش الإسرائيلي إن كوخافي واصل طريقه إلى وجهته بواسطة سيارة، وقال المتحدث باسم الجيش إنه «سيتم التحقيق في الأمر».

وهذه هي المرة الثانية هذا العام التي تواجه فيها مروحية "بلاك هوك"، تقل كوخافي، خللا.. ففي شهر يوليو، هبطت مروحية "بلاك هوك" كانت تقل "كوخافي" اضطراريا بعد أن واجهت مشكلة في المحرك، وذكرت تقارير أن الطائرة اقتربت حوالي 30 مترا من الأرض، وقال الجيش، الذي أكد وقوع الحادث، آنذاك، إن الخلل لم يشكل خطرا على حياة من تواجدوا على متن الطائرة، لكن القناة 12، التي كانت أول من كشف عن الحادثة، ذكرت أن الحادث كاد أن يؤدي إلى "كارثة" بسبب التعامل الخاطئ لطاقم الطائرة مع الوضع.

وحسب القناة 12، تصرف طاقم المروحية في هذه الحالة بصورة خاطئة خلال الحادث، وقام بإطفاء محرك الطائرة السليم بدلاً من المحرك الذي تعطل، مما تسبب بفقدان السيطرة قبل أن يدركا خطأهما ويقوما بتصحيحه واستقرار الطائرة، فيما لا يزال الحادث الثاني قيد التحقيق.

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