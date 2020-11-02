مباحثات سودانية- إثيوبية حول سد النهضة اليوم

يلتقي رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الإثنين، مع رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، في أديس أبابا، لبحث الخلاف بشأن سد النهضة.فيما تتواصل الاجتماعات الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية اليوم أيضا بحضور الخبراء الفنيين والقانونيين.جاءت زيارة البرهان إلى أديس أبابا عقب زيارته للقاهرة الأسبوع الماضي، وتتزامن الزيارة مع انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة برعاية إفريقية، وفقا لقناة "العربية".وكان السفير الإثيوبي لدى القاهرة، ماركوس تيكلي، شدد في تصريحات صحفية أمس على تمسك بلاده بعدم دعوة وسيط للمفاوضات.وقال السفير الإثيوبي، إن أديس أبابا ترى الاتحاد الإفريقي كمدير لجلسات التفاوض وليس وسيطا.