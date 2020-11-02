سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 2-11-2020 بالبنوك المصرية

وتراجع سعر الدينار الكويتي، اليوم، في بنك الكويت الوطني ليسجل للشراء 48.33 جنيه وللبيع 51.64 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.16 جنيه وللبيع 51.49 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 48.67 جنيه وللبيع 51.53 جنيه، وفي بنك عوده انخفض سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 47.54 جنيه وللبيع 51.55 جنيه.



أسعار الدينار الكويتي





كما تراجع سعر الدينار أمام الجنيه اليوم في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 51.15 جنيه وللبيع 51.58 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 48.45 جنيه وللبيع 51.52 جنيه، كما انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر ليسجل للشراء 48.67 جنيه وللبيع 51.53 جنيه.



وفي بنك بلوم استقر سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 51.17 جنيه وللبيع 51.53 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.53 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 48.54 جنيه وللبيع 51.65 جنيه، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 48.54 جنيه وللبيع 51.65 جنيه، أما في البنك المصري لتنمية الصادرات فسجل للشراء 48.67 جنيه وللبيع 51.57 جنيه.



كما بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التعمير والإسكان للشراء 48.41 جنيه وللبيع 51.41 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 47.45 جنيه وللبيع 51.56 جنيه، كما استقر سعر الدينار اليوم في البنك الأهلي الكويتي ليسجل للشراء 48.04 جنيه وللبيع 51.56 جنيه، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 47.59 جنيه وللبيع 51.62 جنيه، أما في بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 47.74 جنيه وللبيع 51.56 جنيه.

يرصد "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الإثنين 2-11-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:وعلى المستوى المحلي، تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية وبنك الكويت الوطني، مقابل استقرار سعره أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول وبنك التعمير والإسكان.سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 2-11-2020 في البنوك المصرية