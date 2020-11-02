سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 2-11-2020



المصرف العربي الدولي

ووصل سعر الريال فى المصرف العربي الدولي إلى 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.



البنك المصري الخليجي

بينما استقر فى البنك المصري الخليجي، وحقق 4.11 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.



المصرف المتحد

وجاء فى المصرف المتحد 4.03 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.





فى بنك مصر إيران التنمية

بينما استقر سعر الريال السعودى فى بنك مصر إيران التنمية، وبلغ 4.04 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.



البنك العربي الأفريقي

وتداول في البنك العربي الأفريقي 4.06 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.



مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل فى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.09 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.



بنك التعمير والإسكان

وجاء فى بنك التعمير والإسكان 4.06 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

ويرتبط سعر صرف العملة السعودية بالدولار الأمريكي في مؤسسة النقد العربي السعودي منذ أكثر من ثلاثين عامًا، كما يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.



يشار إلى أن الريال السعودي يصدر عن مؤسسة النقد العربي السعودي، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريال.



يقدم لكم موقع «الدستور» في تقريره اليوم سعر الريال السعودي، اليوم الإثنين 2-11-2020، وفقًا للتقارير الأخيرة في أسواق المال المحلية.علي المستوي المحلي، يواصل الريال السعودي استقراره أمام الجنيه المصري في سوق تداول العملات، وبلغ متوسط سعر صرفه اليوم 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 2-11-2020البنك الأهلي المصريسجل سعر الريال فى البنك الأهلي المصري 4.08 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.بنك مصروبلغ فى بنك مصر 4.08 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.بنك الإسكندريةوجاء فى بنك الإسكندرية بسعر 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.