رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 02 نوفمبر 2020 الموافق 16 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 2-11-2020

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 07:52 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
منة سالم
طباعة
يقدم لكم موقع «الدستور» في تقريره اليوم سعر الريال السعودي، اليوم الإثنين 2-11-2020، وفقًا للتقارير الأخيرة في أسواق المال المحلية.

علي المستوي المحلي، يواصل الريال السعودي استقراره أمام الجنيه المصري في سوق تداول العملات، وبلغ متوسط سعر صرفه اليوم 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 2-11-2020

البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال فى البنك الأهلي المصري 4.08 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

بنك مصر
وبلغ فى بنك مصر 4.08 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية
وجاء فى بنك الإسكندرية بسعر 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي
ووصل سعر الريال فى المصرف العربي الدولي إلى 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي
بينما استقر فى البنك المصري الخليجي، وحقق 4.11 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

المصرف المتحد
وجاء فى المصرف المتحد 4.03 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

فى بنك مصر إيران التنمية
بينما استقر سعر الريال السعودى فى بنك مصر إيران التنمية، وبلغ 4.04 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي
وتداول في البنك العربي الأفريقي 4.06 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي
وسجل فى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.09 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان
وجاء فى بنك التعمير والإسكان 4.06 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.
ويرتبط سعر صرف العملة السعودية بالدولار الأمريكي في مؤسسة النقد العربي السعودي منذ أكثر من ثلاثين عامًا، كما يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.

يشار إلى أن الريال السعودي يصدر عن مؤسسة النقد العربي السعودي، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريال.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غلق طريق «سوهاج- سفاجا» بسبب الطقس السيئ

محمد بن زايد يؤكد لماكرون رفض الإساءة للنبي

طبيب مؤمن زكريا يكشف عن تطورات حالته الصحية

غلق الطريق الصحراوي الشرقي أمام حركة المرور في الاتجاهين

الصور

image description

محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا موسعًا مع مسئولي الصحة

image description

«صحة أسيوط»: 50 فرقة للكشف على طلاب المدارس

image description

رئيس جامعة أسيوط يتفقد نظام التعليم الهجين بكلية طب الأسنان

image description

وكيل تعليم دمياط يؤكد بدء مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية

image description

لإجراء فحص BCR.. زحام شديد على مستشفى حميات دمياط

الأكثر قراءة

لحظات رعب.. اللقطات الأولى لحادث البدرشين المروع (فيديو)

«ابن القاضي».. كل شيء عن الطفل الذي أزعج المصريين

طفل المرور «حريقة» يسب المتابعين في «لايف» جديد: «معندناش حد بيتسجن»

طبيب مؤمن زكريا يكشف عن تطورات حالته الصحية

إنفوجراف

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

image description

جامعة الملك سلمان.. أول جامعة متكاملة فى جنوب سيناء (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

خطوات معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومى والاسم 2020 فى المرحلة الثانية

ارتفاع عدد قتلى الإعصار جونى في الفلبين إلى 16

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 2-11-2020

رابط نظام حجز مواعيد الكشف الطبى للحصول على السيارات المعفاه من الجمارك

أيام زمان

«شوف سبحان الله».. حكاية جثة ظلت 4 أشهر تحت سرير مصطفى محمود

«عدلية».. أول قصة حب لـ مصطفى محمود انتهت بسبب علقة ساخنة

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

مقالات الرأي
ماجد حبته
لماذا اختار ماكرون الجزيرة؟
د. منى حلمى
مشرط «الطاعة» هو أخطر وأقسى نوع من «الختان»
د. رائد العزاوى
سر حب العراقيين لـ«السيسى»
ماجد حبته
.. وما زالوا يدعمون الإرهاب
المزيد

الثقافة

فؤاد حداد في عيون محبيه.. جماعة شعر في جسدِ واحد

«بالسلامة والسلام».. قصة القصيدة المنسية لفؤاد حداد

صدور كتاب «القصص» للمؤلف الإيطالى الشهير جوزيبه تومازى

سليم حداد: جدي المسيحي علم والدى اللغة العربية بفضل القرآن