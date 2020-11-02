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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

قتلى وجرحى فى صفوف مليشيات تركية بسبب الخلاف على نهب أملاك السوريين

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 12:51 ص
مليشيات تركية
مليشيات تركية
محمد عمر
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سقط قتلى وجرحى، الأحد، جراء الاقتتال بين عناصر الملشيات الموالية لتركيا في رأس العين شمالي سوريا.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان له، أن عنصر من مليشيا السلطان مراد قُتل متأثرًا بجراحه التي أصيب بها، الأحد، نتيجة الاشتباكات مع عناصر الفرقة 20 التابعين لمليشيا ما يسمى بالجيش الوطني الموالي لتركيا.

وقال المرصد إن عدد الخسائر البشرية ارتفع إلى عنصرين من فصيل السلطان مراد، بالإضافة إلى وقوع جرحى من كلا الطرفين.

واندلعت اشتباكات إثر خلافات فيما بين الفصيلين على أحقية بعض المنازل في مدينة رأس العين، وكذلك عائدات التهريب في المنطقة، فيما يتواصل التوتر بين الطرفين بعد توقف الاشتباكات العنيفة بالأسلحة الرشاشة التي أسفرت عن قتيل وعدد من الجرحى قبل ساعات.

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