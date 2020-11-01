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تقارير ومتابعات

«عُكّازه الأخير».. قصة حب مؤمن وريهام: «تغنّى بها المصريون»

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 07:48 م
مؤمن وريهام
مؤمن وريهام
سمر عبدالله
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فصل حزين من حياة مؤمن زكريا بدأ عقب إصابته ومروره بأزمة صحية خطيرة، جعلته يبتعد عن الملاعب إلا أن "عُكازه" الذي ظلّ معه دائمًا لا يتخلى عنه أينما ذهب كان زوجته ريهام، التي ظهرت في مباراة الأمس بصحبة مؤمن زكريا وهو يتكئ على كتفيها لينزل إلى الملعب، وفور نزوله الملعب لم يترك يد زوجته أثناء سيرهما سويًا، لتلتقط عدسات الكاميرات صورهما سويًا ويتغنى بقصة حبهما الجميع.. فما القصة؟.

في عام 2015 تعرف مؤمن زكريا وزوجته ريهام، وتمت خطبتهما في أجواءٍ عائلية بسيطة في أغسطس 2015، وبطريقة تشجيعه المعتادة التي يضع فيها يديه على أذنيه، احتفل مؤمن وريهام بخطبتهما، في أجواءٍ لم تتميز بالصخب كما هو المعتاد لدى المشاهير.

وفي أبريل 2017، احتفل مؤمن زكريا بزفافه على ريهام، بحضور الجهاز الفني لمنتخب مصر، وزملائه من لاعبي الأهلي والزمالك، ليدخل مؤمن عُش الزوجية وتصبح زوجته "بطلة قصته"، ويكون عنوان حياته "وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة".

وظلّ مؤمن يغازل زوجته بصورهما سويًا على وسائل التواصل الاجتماعي، فهي لا تفارقه في أي مناسبة عائلية كانت أو دينية، كأداء فريضة العمرة، ليزّف مؤمن زكريا نبأ استقباله أول مولود له "مالك" في يناير 2018.

عقب إنجابهما "مالك"، وفي أوج تألق مؤمن زكريا، أصيب بمرض نادر قال عنه الأطباء "ضمور في العضلات"، ليؤثر على نُطقه وحركته وبالطبع عودته إلى المستطيل الأخضر، إلا أن زوجته ساندته ودعمته بكل ما لديها من قوة، ليفاجأهما القدر مرة أخرى بإجهاض زوجته ريهام لطفلها، في فبراير 2020.

لم تستطع ريهام، زوجة مؤمن زكريا، أن تتحكم في دموعها حين وقف زوجها ليحيي جمهوره أثناء حضوره مسرحية علاء الدين، فانهارت بالبكاء عندما رأت الجمهور يوجّه التحية لزوجها وهو الأمر الذي أبكى مؤمن زكريا أيضًا، وبعد أن التقطت عدسات الكاميرات صور ريهام وهي تبكي ظلّ الجميع يتغزل في قصة حبهما قائلين: "ماذا بينك وبين الله يا مؤمن ليَرزقك بزوجة بنت أصول".

في مشهد أبكى الجميع ليلة أمس، وأثناء تتويج الأهلي بدرع الدوري الذي أُطلق عليه مؤمن زكريا تقديرًا للاعب، كانت ريهام بطلة القصة أيضًا، حين رفضت أن يتكئ زوجها على أحد لينزل الملعب ويحتفل مع زملائه، فاتكأ مؤمن عليها ونزل بصعوبة شديدة إلى الملعب وسط نظرات زوجته المليئة بالقوة والإرادة والأمل على مواصلة علاج مؤمن زكريا حتى النهاية.

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