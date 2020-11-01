رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 01 نوفمبر 2020 الموافق 15 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا: منفذ هجوم كيبيك كان يمسك بسيف على الطريقة اليابانية

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 08:13 م
هجوم كيبيك
هجوم كيبيك
أ ش أ
طباعة
أعلنت الشرطة الكندية، اليوم الأحد، أن المشتبه به في تنفيذ الهجوم المميت الذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين في مدينة كيبيك سيتي، كان يهدف إلى إيذاء أكبر عدد ممكن من الأشخاص.

وشارك قائد شرطة مدينة كيبيك سيتي، روبرت بيجون، في مؤتمر صحفي صباح اليوم، ببعض التفاصيل عن الهجوم الليلي المروع في "عيد الهالوين".

وقال بيجون إن رجلا يرتدي زي القرون الوسطى كان يمسك بسيف على الطريقة اليابانية، وبدأ في طعن ضحايا تم اختيارهم عشوائيا قبل الساعة العاشرة والنصف مساء يوم أمس السبت.

وتابع إن الهجوم استمر قرابة ساعتين ونصف الساعة، بينما طاردته الشرطة سيرا على الأقدام في أنحاء وسط المدينة.

وأضاف أنه تم القبض على المشتبه به قبل الساعة الواحدة صباح اليوم بقليل، ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة في وقت لاحق اليوم.

وقال قائد الشرطة: "الليلة الماضية انغمسنا في ليلة من الرعب عندما جاء رجل يبلغ من العمر 24 عاما لا يعيش في مدينة كيبيك بنية واضحة بأخذ أكبر عدد ممكن من الضحايا".. مشيرا إلى أن المشتبه به من الساحل الشمالي لمونتريال، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية عن هويته.

وأضاف أن المهاجم المزعوم ليس له صلات معروفة بجماعات إرهابية وأن الشرطة تعتقد أن دوافعه تبدو شخصية بطبيعتها.

ولم يكشف بيجون عن أسماء أي من القتلى أو الجرحى في الهجوم، قائلا: فقط إنهم من سكان مدينة كيبيك. وقال إن بعض المصابين أصيبوا بجروح وصفها بالخطيرة، لكنه لا يوجد أحد في حالة تهدد الحياة.

وقدم رئيس وزراء كندا، جستن ترودو، تعازيه لأسر الضحايا. كما قال زعيم حزب المحافظين المعارض، إيرين أوتول، إنه وزوجته يشعران بالحزن لسماع الأحداث، وقدموا تعازيهم للضحايا والمصابين، وكذلك عائلاتهم.

وقدم رئيس وزراء حكومة كيبيك فرانسوا ليجولت تعازيه لأسر الضحايا، قائلا في تغريدة في الصباح الباكر إن المقاطعة بأكملها قد استيقظت بعد "ليلة من الرعب".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«أمه سلمته».. تفاصيل جديدة فى ضبط الطفل المتهم بصدم رجل مرور

«الوطنية للانتخابات» تعلن إجراءات المرحلتين الأولى والثانية لـ«النواب»

لحظات رعب.. اللقطات الأولى لحادث البدرشين المروع (فيديو)

«مكنتش عارف بعمل إيه».. كهربائى يعترف باغتصاب ابنته «12 عامًا»

الصور

image description

محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا موسعًا مع مسئولي الصحة

image description

«صحة أسيوط»: 50 فرقة للكشف على طلاب المدارس

image description

رئيس جامعة أسيوط يتفقد نظام التعليم الهجين بكلية طب الأسنان

image description

وكيل تعليم دمياط يؤكد بدء مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية

image description

لإجراء فحص BCR.. زحام شديد على مستشفى حميات دمياط

الأكثر قراءة

لحظات رعب.. اللقطات الأولى لحادث البدرشين المروع (فيديو)

إصابة 11 في إنقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد

طبيب مؤمن زكريا يكشف عن تطورات حالته الصحية

النيابة تكشف تفاصيل وفاة شخص دفاعًا عن ابنة شقيقته بالإسكندرية

إنفوجراف

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

image description

جامعة الملك سلمان.. أول جامعة متكاملة فى جنوب سيناء (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

حرائق الغابات الأمازون في البرازيل زادت في أكتوبر

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2020

جزرة بلا عصا لعمالقة القطاع الرقمي في إيرلندا

عالم روسي: من يرتدون النظارات يصابون بكورونا بمعدل أقل 5 مرات

أيام زمان

«شوف سبحان الله».. حكاية جثة ظلت 4 أشهر تحت سرير مصطفى محمود

«عدلية».. أول قصة حب لـ مصطفى محمود انتهت بسبب علقة ساخنة

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

مقالات الرأي
ماجد حبته
لماذا اختار ماكرون الجزيرة؟
د. منى حلمى
مشرط «الطاعة» هو أخطر وأقسى نوع من «الختان»
د. رائد العزاوى
سر حب العراقيين لـ«السيسى»
ماجد حبته
.. وما زالوا يدعمون الإرهاب
المزيد

الثقافة

الموافقة على تنظيم معرض جامعة السادات الثالث للكتاب

تفاصيل معركة «المسحراتي» بين حداد وقاعود ومكاوي

إذاعة حفلات مهرجان الموسيقى العربية تليفزيونيا بدءا من اليوم

جديد ميريت الثقافية تناقش «قوة الضعف.. الإنسان نموذجًا»