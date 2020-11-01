مصرع 7 أشخاص بالفلبين بسبب إعصار «جونى»

لقى 7 أشخاص على الأقل مصرعهم، بعدما ضرب إعصار "جوني" القوي شرق الفلبين، اليوم الأحد، مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 225 كيلومترا في الساعة.ونقلت شبكة (ايه بي سي نيوز) الأمريكية عن مدير وكالة الاستجابة للكوارث ريكاردو جالاد قوله: "إن القوة المدمرة للإعصار كانت قادرة على إحداث أضرار كبيرة، لاسيما أن الكثير من الأشخاص يتواجدون بالفعل في مناطق معرضة للخطر".وكانت السلطات الفلبينية قد قامت بإجلاء قرابة مليون شخص من منازلهم ونقلهم إلى مراكز إيواء مؤقتة بالمدارس والمباني الحكومية، وذلك للحفاظ على أرواحهم، كما أصدرت أوامر بإغلاق مطار مانيلا الرئيسي لمدة 24 ساعة حتى غد الإثنين، فيما ألغت شركات الطيران عشرات الرحلات الدولية والمحلية وتم وضع قوات الجيش والشرطة الوطنية، إلى جانب خفر السواحل ورجال الإطفاء، في حالة تأهب قصوى.يذكر أن "جوني" هو الإعصار الأقوى الذي يضرب الفلبين منذ إعصار "هايان"، الذي ضربها في نوفمبر 2013، وأدى إلى مصرع أكثر من 6300 شخص وتشريد 4 ملايين آخرين.