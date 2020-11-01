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سياسي

220 مرشحا يخوضون الإعادة في 13 محافظة بالمرحلة الأولى

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 03:50 م
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
أشرف لاشين
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يخوض 220 مرشحًا جولة الإعادة في محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وذلك في 13 محافظة.

حيث تشهد جولات الإعادة في محافظة الجيزة تنافس 4 مرشحين في دائرة البدرشين، وفي الفيوم يتنافس 6 مرشحين، في دائرة سنورس، و4 مرشحان في دائرة اطسا، و4 مرشحين في دائرة أبشواى، وفي محافظة بني سويف، تجرى جولة الإعادة بين 4 مرشحين في دائرة ناصر وبين 4 مرشحين في دائرة بني سويف، وبين 6 مرشحين في دائرة ببا، وبين اثنين في دائرة إهناسيا.

وفي محافظة المنيا تجرى جولة الإعادة بين 6 مرشحين في دائرة ملوى، وبين ثمان مرشحين في دائرة مغاغة، وبين 6 مرشحين في دائرة غرب سمالوط، و6 مرشحين في دائرة أول المنيا، وبين 4 مرشحين في دائرة أبو قرقاص، وفي محافظة أسيوط، تجرى الجولة بين 6 مرشحين في دائرة أول أسيوط، وبين 4 مرشحين في دائرة أبوتيج، وبين ثمان مرشحين في دائرة القوسية وبين 6 مرشحين في دائرة الفتح.

وفي محافظة الوادي الجديد تجرى جولة الإعادة بين اثنين من المرشحين في دائرة الداخلة، واثنين آخرين في الخارجة، وفي سوهاج، تجرى الإعادة بين 6 مرشحين في دائرة طهطا، وبين 4 مرشحين في دائرة سوهاج، و2 في دائرة دار السلام، و4 في دائرة جرجا، و4 في أخميم، و2 في المنشأة، و2 في المراغة، و4 في البلينا، وفي محافظة قنا: تجرى الإعادة بين 6 مرشحين في نجع حمادي، و4 مرشحين في دائرة قوص، و4 مرشحين في دائرة قنا، و4 مرشحين في دائرة أبو تشت.

وفي محافظة الأقصر، تجرى الإعادة بين اثنين مرشحين في دائرة اسنا، و2 في القرنة، و2 في دائرة الأقصر، وفي محافظة أسوان تجرى الإعادة بين اثنين مرشحين في دائرة نصر النوبة، و2 في كوم أمبو، و4 في أول أسوان، و2 أدفو، وفي محافظة الإسكندرية، تجرى الإعادة بين 4 مرشحين في دائرة محرم بك، و8 مرشحين في دائرة أول المنتزه، وبين 6 مرشحين في دائرة أول الرمل، و4 مرشحين في سيدي جابر، و4 في الدخيلة.

وفي محافظة البحيرة، تجرى الإعادة بين 4 مرشحين في دائرة كوم حمادة، وبين 6 مرشحين في دائرة كفر الدوار، وبين 6 مرشحين في دائرة دمنهور، وبين 2 مرشحين في دائرة حوش عيسى، و4 في دائرة أو حمص، و4 في أبو المطامير، و4 مرشحين في إيتاي البارود، و4 في دائرة المحمودية، و2 في الدلنجات.

وفي محافظة مطروح تجرى الإعادة بين 2 مرشحين في دائرة مطروح و2 مرشحين في الحمام.

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