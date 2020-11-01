«الوطنية للانتخابات» تكشف عدد الأصوات الصحيحة والباطلة للفردى والقائمة بـ «النواب»

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في محافظات المرحلة الأولى، 31 مليون 719 ألف 224 ناخبا شاملًا عدد 246 ألف و157 ألف بدائرة دير مواس بالمنيا والتي تم تأجيل الانتخابات بها على المقعد الفردي.ولفت إبراهيم، إن عدد الأصوات الصحيحة للنظام الفردي 8 مليون 38 ألف 209، والباطلة للفردي مليون و5 آلاف و689، أما بالنظام القائمة فالأصوات الصحيحة بلغت 7 مليون و300 ألف و27 من ألف، والباطلة مليون و769 ألف 702.