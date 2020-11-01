الشرطة الفرنسية تعتقل شخصين آخرين على خلفية هجوم نيس

اعتقلت السلطات الفرنسية، صباح اليوم الأحد، شخصين في إطار التحقيق في هجوم مدينة نيس، الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص من بينهم امرأة ذبحت.وأوضح موقع "بي إف إم تيفي" الفرنسي، أنه تم اعتقال شخصين، أحدهما يبلغ من العمر 63 عاما والآخر 25 عاما، يشتبه في علاقتهما بمنفذ الهجوم الرئيس.وأوضحت السلطات أنه جرى وضع الشخصين تحت أنظار الحراسة النظرية قبل بدء التحقيق معهما، وفقا لفضائية «سكاي نيوز عربية».وبذلك يرتفع عدد الموقوفين على خلفية هجوم نيس الدموي إلى 6 أشخاص.