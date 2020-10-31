فرنسا توقف المشتبه به فى إطلاق النار على قس فى ليون

أعلنت الشرطة الفرنسية، مساء اليوم السبت، القبض على مشتبه به على خلفية حادث إطلاق النار بمدينة ليون استهدف قسًا أمام إحدى الكنائس.وقالت مصادر فرنسية في وقت سابق اليوم إن القس الذي تعرض لإطلاق نار حالته خطرة وتم نقله إلى المستشفى، مشيرة إلى أن القس يحمل الجنسية اليونانية وكان يغلق كنيسته عندما تعرض للهجوم على يد مجهول.فيما أكد مصدر بالشرطة بالفرنسية أن المهاجم كان مسلحًا ببندقية رشاش، وأصاب قسيس أرثوذكسي فى إطلاق نار بمدينة ليون قبل أن يفر.ولم تعلن الجهات الأمنية عن طبيعة الحادث ما إذا كان جنائيًا أم إرهابيًا.