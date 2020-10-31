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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

العدل تطلق خدمات التوثيق فى 20 مكتبًا بريديًا بالمحافظات

السبت 31/أكتوبر/2020 - 04:45 م
المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان
حسام محفوظ
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أعلنت وزارة العدل عن إطلاق خدمات التوثيق من داخل عدد 20 مكتبًا بريديًا، وذلك في إطار خطة وزارة العدل الهادفة إلى التيسير على جمهور المواطنين من طالبي خدمات التوثيق، وذلك بالتوسع في أماكن تقديمها وتقريبها إليهم، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة المصرية للبريد.

وشملت محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، والشرقية، والغربية، والقليوبية، والمنوفية، ودمياط، وكفر الشيخ، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسوان، والبحر الأحمر، ليرتفع عدد المقرات البريدية التي تم تقديم خدمات التوثيق من داخلها إلى 68 مقرا منتشرة بربوع الجمهورية.

إضافة إلى قيام وزارة العدل بافتتاح 7 مقرات لفروع توثيق منها فرعان جديدان بضواحي بني سويف وبمقر هيئة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر، و5 فروع تم تطويرها إنشائيًا وتقنيًا، وهي فروع: أكتوبر أول، ومأمورية الشهر العقاري والتوثيق بأبوتيج، وبأبنوب محافظة أسيوط، وتوثيق مطوبس بكفر الشيخ، وشربين بالدقهلية، وجميعها يعمل بنظام الشباك الواحد تسهيلا للإجراءات واختصارًا لدورة العمل، بما يوفر الوقت والجهد على المواطنين.

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