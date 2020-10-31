روسيا: ندعم أرمينيا بشرط

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، إن موسكو ستقدم الدعم اللازم لأرمينيا في حال وصول القتال إلى داخل أراضيها، نقًلا عن "سكاي نيوز".وقد أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الخميس الماضي، أن بلادها تدرس إمكانية تنظيم محادثات بين وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان في موسكو، وأن المشاورات جارية بشأن المواعيد المحتملة لبدء هذه المحادثات.وقالت زاخاروفا: "يتم وضع خطط عمل مختلفة، من بين أمور أخرى، واقترحنا توفير منصة موسكو بهدف تنظيم اجتماع لوزراء خارجية روسيا وأرمينيا وأذربيجان، بمشاركة الرؤساء المشاركين في مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.. نحن نجري مشاورات مع الأطراف بشأن التوقيت المحتمل لبدء المفاوضات بهذه الصيغة".