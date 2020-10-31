سعر الريال السعودى اليوم السبت 31-10-2020
السبت 31/أكتوبر/2020 - 07:25 ص
منة سالمطباعة
يقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة، سعر الريال السعودي اليوم السبت 31-10-2020، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.
محليًا، نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري بعد أن بلغ متوسط سعره اليوم 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري
بلغ سعر صرف الريال فى البنك الأهلي المصري 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
بنك مصر
ووصل ببنك مصر إلى 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
بينما استقر في بنك الإسكندرية، وبلغ 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي cib
وفيما يخص الريال السعودي داخل البنك التجاري الدولي حقق استقرار ليصل إلى مستوى 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي الدولي
وبلغت العملة السعودية داخل البنك العربي الأفريقي 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك عودة
واستقر السعر في بنك عودة عند مستوى 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان
وسجل فى بنك التعمير والإسكان 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
ويصدر الريال السعودي عن مؤسسة النقد العربي السعودي، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريالًا.
ويرتبط سعر صرف العملة السعودية بالدولار الأمريكي في مؤسسة النقد العربي السعودي منذ أكثر من ثلاثين عامًا، كما يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.
محليًا، نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري بعد أن بلغ متوسط سعره اليوم 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم السبت 31-10-2020البنك المركزي المصري
سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري
بلغ سعر صرف الريال فى البنك الأهلي المصري 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
بنك مصر
ووصل ببنك مصر إلى 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
بينما استقر في بنك الإسكندرية، وبلغ 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي cib
وفيما يخص الريال السعودي داخل البنك التجاري الدولي حقق استقرار ليصل إلى مستوى 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي الدولي
وبلغت العملة السعودية داخل البنك العربي الأفريقي 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك عودة
واستقر السعر في بنك عودة عند مستوى 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان
وسجل فى بنك التعمير والإسكان 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
ويصدر الريال السعودي عن مؤسسة النقد العربي السعودي، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريالًا.
ويرتبط سعر صرف العملة السعودية بالدولار الأمريكي في مؤسسة النقد العربي السعودي منذ أكثر من ثلاثين عامًا، كما يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.