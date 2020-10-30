حسام الخولي: مجلس الشيوخ سيساهم في ضبط التشريعات والقوانين

قال المهندس حسام الخولي عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن فترة انتخابات برلمان 2015 كانت صعبة للغاية، بسبب توغل الجماعة الإرهابية في مفاصل الدولة وغياب الحياة الحزبية.وأضاف «الخولي» خلال كلمته في الصالون السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب، أن الانتخابات شهدت فوز أكبر عدد من المستقلين حينها، مما دفع الأحزاب إلى تدشين ائتلاف دعم مصر، لافتًا إلى أن مجلس النواب الحالي تعرض للظلم بسبب الإصلاحات الاقتصادية التي أجراها مما تسبب في غضب عدد من المواطنين من أداء البرلمان، إلا أنه اتخذ العديد من القرارات والتشريعات الهامة خلال 5 سنوات.وأوضح أن مجلس الشيوخ سيساهم في ضبط التشريعات والقوانين والعمل في صالح المواطن والدولة.