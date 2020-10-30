4 قتلى و120 جريحًا جراء زلزال تركيا

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الجمعة، عن مقتل 4 و120 جريحًا بالزلزال الذي ضرب ساحل تركيا في إزمير.وضرب زلزال بقوة 6.6 درجة، اليوم الجمعة، بحر إيجة غربي تركيا، حيث استمر لمدة 30 ثانية وشعر به سكان مدينة إزمير الساحلية.وأثار الزلزال حالة من الذعر الشديد، ولا سيما في وسط مدينة إزمير التي خرجت منها تسجيلات مصورة عرضتها قنوات تركية رسمية، وأظهرت دخانًا لرماد من عدة أبنية.وحسب "هيئة الكوارث والطوارئ" التركية، فإنها بدأت العمل لتحديد ما إذا كانت هناك خسائر فى الأرواح والممتلكات في الزلازل.