بقوة 6.6 درجة.. زلزال يضرب إزمير التركية

ضرب زلزال قوي، اليوم الجمعة، ولاية إزمير غربي تركيا، بحسب ما ذكرت شبكة روسيا اليوم، نقلا عن وسائل إعلام تركية.وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان لها، إن الزلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، مركزه بحر إيجة قبالة سواحل مدينة "سفري حصار" غربي تركيا.في ضوء ذلك، قال والي إسطنبول إنه لم يتلق أي أنباء حول وقوع خسائر جراء الهزة الأرضية التي شعر بها سكان المدينة، وأكد والي إزمير عدم ورود أي معلومات بخصوص حصول أي خسائر بشرية أو مادية.