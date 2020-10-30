الطيران الروسي يقصف مواقع داعش بالبادية السورية

تواصل قوات الجيش السوري وبدعم روسي، تمشيط مناطق نشاط خلايا تنظيم داعش الإرهابي، ضمن البادية السورية في قطاعات حماة، وحمص، والرقة، ودير الزور.وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بأن نحو 20 طائرة حربية روسية وعدة طائرات مروحية تابعة للجيش السورى استهدفت مناطق بادية الرقة وريف حماة الشرقي.وتستمر العمليات العسكرية ضمن محاور عدة في البادية السورية، حيث تستمر الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش السوري من جهة، وتنظيم داعش من جهة أخرى، على محاور بريف حماة الشرقي، بالتزامن مع قصف جوي متجدد من قبل الطيران الروسي وطيران الجيش المروحي.