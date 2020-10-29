الشرطة الفرنسية تخلي «الشانزلزيه» للاشتباه في وجود إرهابي

أخلت قوات الشرطة الفرنسية شارع الشانزلزيه وسط العاصمة باريس، للاشتباه بوجود إرهابي هناك، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم"، في نبأ عاجل.أعلنت سلطات منطقة إيل دو فرانس، قرب العاصمة الفرنسية باريس، اعتقال شخص كان يخطط لتنفيذ هجوم على كنيسة في بلدة سارتروفيل، بعد ساعات من الهجوم في مدينة نيس.