الجامعات الإسلامية تنظم مؤتمرًا دوليًا في ديسمبر
الخميس 29/أكتوبر/2020 - 02:31 م
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تعقد لجنة الإعلام والنشر الإلكتروني برابطة الجامعات الإسلامية، وجمعية كليات الإعلام العربية-جامعة القاهرة مؤتمرًا دوليًا افتراضيًا بعنوان "الجامعات والتحول الرقمي.. الفرص والتحديات"، وذلك في الأسبوع الأول من ديسمبر 2020.
وأوضحت الرابطة، في بيان اليوم الخميس، أن المؤتمر يعقد على مدار يوم واحد، وسيناقش التطورات التى فرضتها تكنولوجيا الاتصال الحديثة وثورة المعلومات على منظومة العمل الجامعى، وواقع الجامعات العربية والإسلامية من حيث مدى توظيفها لتلك التطورات والتحديات التى تواجهها فى هذا المجال.
وأشارت الرابطة إلى أن الدعوة سوف تقتصر للكتابة وتقديم الأبحاث وأوراق العمل على الأساتذة والخبراء بالجامعات العربية والإسلامية في مجالات الإعلام- تكنولوجيا الاتصال- تكنولوجيا التعليم- علوم الحاسب الآلي فقط.
وأوضحت الرابطة أن المؤتمر يتناول عدة محاور من أهمها مستقبل التعليم الجامعي في عصر المعلوماتية وصناعة المعرفة، والتربية الإعلامية في الجامعات في مواجهة التدفق المعلوماتي، والشباب الجامعي وإشكالية التحقق من المعلومات والأخبار المزيفة أو الكاذبة، وتطور مناهج كليات الإعلام وتحديات التحول الرقمي، والجامعات والتعليم الهجين في مواجهة الأزمات والكوارث والتأثيرات الاجتماعية والنفسية على طلاب الجامعات الناتجة عن التعليم الإلكتروني.
تجدر الإشارة إلى أن إدارة المؤتمر تتلقى الأبحاث وأوراق العمل، ويتم مراجعتها من خلال لجنة علمية يتم تشكيلها بالتنسيق بين الجهتين، وسيتم نشر فعاليات المؤتمر في كتاب يتضمن الأبحاث المحكمة والمقبولة.
تقدم عناوين البحوث وأوراق العمل في موعد أقصاه الأحد 8 نوفمبر 2020 للعرض على اللجنة العلمية.
وذلك على الإيميل التالي: [email protected]
وأوضحت الرابطة، في بيان اليوم الخميس، أن المؤتمر يعقد على مدار يوم واحد، وسيناقش التطورات التى فرضتها تكنولوجيا الاتصال الحديثة وثورة المعلومات على منظومة العمل الجامعى، وواقع الجامعات العربية والإسلامية من حيث مدى توظيفها لتلك التطورات والتحديات التى تواجهها فى هذا المجال.
وأشارت الرابطة إلى أن الدعوة سوف تقتصر للكتابة وتقديم الأبحاث وأوراق العمل على الأساتذة والخبراء بالجامعات العربية والإسلامية في مجالات الإعلام- تكنولوجيا الاتصال- تكنولوجيا التعليم- علوم الحاسب الآلي فقط.
وأوضحت الرابطة أن المؤتمر يتناول عدة محاور من أهمها مستقبل التعليم الجامعي في عصر المعلوماتية وصناعة المعرفة، والتربية الإعلامية في الجامعات في مواجهة التدفق المعلوماتي، والشباب الجامعي وإشكالية التحقق من المعلومات والأخبار المزيفة أو الكاذبة، وتطور مناهج كليات الإعلام وتحديات التحول الرقمي، والجامعات والتعليم الهجين في مواجهة الأزمات والكوارث والتأثيرات الاجتماعية والنفسية على طلاب الجامعات الناتجة عن التعليم الإلكتروني.
تجدر الإشارة إلى أن إدارة المؤتمر تتلقى الأبحاث وأوراق العمل، ويتم مراجعتها من خلال لجنة علمية يتم تشكيلها بالتنسيق بين الجهتين، وسيتم نشر فعاليات المؤتمر في كتاب يتضمن الأبحاث المحكمة والمقبولة.
تقدم عناوين البحوث وأوراق العمل في موعد أقصاه الأحد 8 نوفمبر 2020 للعرض على اللجنة العلمية.
وذلك على الإيميل التالي: [email protected]