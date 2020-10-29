ضبط سيدة سرقت ورشة مجوهرات طليقها فى مصر الجديدة

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات واقعة سرقة ورشة لإصلاح وتركيب المشغولات الذهبية بالقاهرة تبين أن طليقة المجني عليه وراء ارتكاب الحادث.تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من (صاحب ورشة لإصلاح وتركيب المشغولات الذهبية، كائنة بدائرة القسم) باكتشافه سرقة كمية من المشغولات الألماس عبارة عن (11 كوليه – 4 أنسيال – 3 أساور – 2 حلق –٣ دلايات).وكمية من كسر الألماظ وزنت 100 قيراط، كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن (5 أساور – 10 خواتم بفصوص ألماظ)،علبة بداخلها كمية من بودرة الذهب، مبلغ مالى.بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (ربة منزل "طليقة المبلغ"، مقيمة بدائرة قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة).وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن الوطنى ومديرية أمن الجيزة، أمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة نظرًا لوجود خلافات بينها وبين المبلغ، ونظرًا لعلم المتهمة باحتفاظه بكميات كبيرة من المشغولات الذهبية.وفى سبيل ذلك استغلت حيازتها لنسخة من المفاتيح الخاصة بالورشة وبتاريخ الواقعة توجهت للورشة وتمكنت من الدخول والاستيلاء على المسروقات، وتم بإرشادها ضبط جميع المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها بمسكن شقيقها الكائن بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة.