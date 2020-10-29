حقيقة إصابة معلمة بكورونا فى قنا

أكد الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أنه لا صحة على الإطلاق لوجود حالات إصابة بفيروس كورونا في إحدى المدارس بمركز قنا.وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، أنه تم تكليف الدكتور سيد عباس، مدير إدارة قنا التعليمية، بالانتقال للمدرسة، حيث تم التأكد من عدم وجود أي حالات كورونا أو اشتباه في الإصابة بكورونا في جميع المدارس بإدارة قنا التعليمية، سواء الطلاب أو المعلمين.وناشد وكيل وزارة التعليم بقنا بالتأكد من المعلومات وعدم الانسياق وراء الشائعات، خاصة في ما يخص فيروس كورونا؛ لأنه قد يثير حالة من الخوف وعدم استقرار العملية التعليمية.كان عدد من المواقع الإلكترونية قد نشر بعض الأخبار تؤكد إصابة مدرسة بمدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية بفيروس كورونا.