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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الخميس 29-10-2020 فى البنوك المصرية

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 06:47 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو، اليوم الخميس 29-10-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

محليًا، شهد سعر اليورو اليوم تراجع ملحوظًا أمام الجنيه المصري علي كافة البنوك المحلية والاجنية، مقابل ارتفاع سعر اليورو في البنك المصري لتنمية الصادرات ليسجل للشراء 18.49 جنيه وللبيع 18.65.

سعر اليورو فى البنوك اليوم الخميس 29-10-2020

تراجع سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي اليوناني ليسجل للشراء 18.46 جنيه وللبيع 18.62، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 18.43 جنيه وللبيع 18.59، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.40 جنيه وللبيع 18.59، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.39 جنيه وللبيع 18.59، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.39 جنيه وللبيع 18.59، وفي بنك مصر إيران التنمية سجل للشراء 18.38 جنيه وللبيع 18.69، أما في بنك بلوم فسجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.58.

كما بلغ سعر اليورو اليوم أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.59، وفي البنك العربي الافريقي الدولي فسجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.58، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.59، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.50، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.59، أما في بنك التنمية الصناعية فسجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.59، وفي بنك اتش اس بي سي فسجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.59.

أسعار اليورو


كما تراجع سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي ليسجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.59، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.56، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.58، وفي البنك الاهلي المصري سجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.58، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.58، أما في بنك الإسكندرية فسجل للشراء 18.31 جنيه وللبيع 18.58، وفي بنك التعمير والإسكان فسجل للشراء 18.27 جنيه وللبيع 18.55.

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