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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

رنا رئيس بفستان مكشوف الظهر في «الجونة السينمائي»

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 10:43 م
رنا رئيس
رنا رئيس
إسلام جمال
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خطفت الفنانة الشابة رنا رئيس، الأنظار في اليوم السادس من فعاليات اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

وارتدت جمبوست أبيض مكشوف الظهر، حيث وصفها البعض بالإطلالة الأجرأ في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائى 2020.

وتستعد رنا لتجسيد شخصية بنت تدعى «تلا» في مسلسل «جمال الحريم» وهو مسلسل طويل 45 حلقة من إنتاج سينرجي بطولة النجمة نور، و«تلا» هي بنت تحب عزف الموسيقى وترتبط بعلاقة عاطفية مع الفنان علاء عرفة لتتوالى الأحداث بعد ذلك.

ورنا رئيس، ممثلة شابة، ولدت بالقاهرة، دخلت التمثيل بالصدفة، شاركت في أول عمل لها سنة 2017 بعملين مختلفين الأول مسلسل وضع أمني مع الفنان عمرو سعد والمسلسل الثاني فهو"أرض جو" مع الفنانة غادة عبد الرازق، تشارك في مسلسلات رمضان 2018 مسلسل "كلبش ج2" مع الفنان أمير كرارة، ومسلسل "ليالينا 80" رمضان الماضى.

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