ندى موسى بإطلالة «الأميرات» في مهرجان الجونة

أطلت الفنانة الشابة ندى موسى باليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة بفستان ستان رقيق.وارتدت ندى فستان طويلا من خامة الستان دون أي تفاصيل حيث شبهها البعض بإطلالة الأميرات، حيث قصت شعرها "كيرلي"، الأمر الذي أضاف إليها لمسة من الجمال على الإطلالة.تستعد الفنانة ندي موسي لتصوير مشاهدها المتبقية في مسلسل "هجمة مرتدة" الذي كان مقررًا عرضه علي الشاشات في السباق الرمضاني لهذا العام، لكن تم تأجيله بسبب جائحة كورونا، حيث يقوم ببطولته الفنان أحمد عز، والفنانة هند صبري، ونخبة كبيرة من نجوم الفن."هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، ويتناول العمل قصة من ملفات المخابرات المصرية، ويشارك في بطولته بجانب أحمد عز، وهند صبري، كلًا من نضال الشافعى، وماجدة زكى، ومايان السيد، وندى موسى، ويوسف عثمان، وخالد أنور وهاجر الشرنوبى ومحمد جمعة وغيرهم.