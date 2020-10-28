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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سفير اليابان بالقاهرة: التعليم هو أحد مجالات التعاون مع مصر

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 06:41 م
نوكي ماساكي
نوكي ماساكي
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أكد سفير اليابان بالقاهرة، نوكي ماساكي، أن التعليم هو أحد مجالات التعاون ذات الأولوية بين اليابان ومصر، مجددًا عزمه على مواصلة دعم قطاع التعليم، مشددًا على الدور المحوري للمجتمع المدني في التنمية التعليمية في مصر.

وافتتح السفير الياباني مشروع تطوير مدرسة شهداء بورسعيد الابتدائية في حي السيدة زينب بمحافظة القاهرة الذي تم بمنحة بقيمة 172،228 دولار في إطار برنامج المنح اليابانية لمشروعات أمن الإنسان على المستوى الأساسي.

وقال السفير، في تصريح الأربعاء، إنه أثناء زيارته للمدرسة في مارس عام 2019 أدرك الضرورة الملحة لتحسين المباني والمواد التعليمية المتدهورة، معربًا عن سعادته لرؤية المدرسة بعد تجديدها وهي توفر بيئة تعليمية أفضل وأكثر أمانًا وبشكلٍ ملحوظ.

وقدمت الحكومة اليابانية المنحة لمركز التنوير للتنمية وحقوق الإنسان، بهدف تنفيذ هذا المشروع من أجل توفير بيئة تعليمية آمنة ولائقة في مدرسة شهداء بورسعيد الابتدائية، وذلك من خلال ترميم مباني ومرافق المدرسة مع تقديم برامج تدريبية لبناء قدرات المعلمين بالمدرسة.

وأحدث هذا المشروع تحسينات كبيرة في البيئة التعليمية المحيطة بكل من الطلاب والمعلمين، فمن خلال هذا المشروع تم تجديد مباني المدرسة بما في ذلك الفصول الدراسية والتي تم تجهيزها بالأدوات التعليمية اللازمة لإتاحة تعليم عالي الجودة، والآن وبعد تطوير المدرسة، يتمتع الأطفال ببيئة آمنة ومتطورة للدراسة.

حضر الافتتاح كل من الدكتور سمير الفقي نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، وفردوس أحمد رئيسة مجلس إدارة مركز التنوير للتنمية وحقوق الإنسان، وياسر أنس مدير عام الإدارة التعليمية بالسيدة زينب.

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